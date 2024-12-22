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Kötekli Kavşağı'nda Ulaşım Düzenlemesi

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Muğla'da Kötekli Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle 23 Aralık 2024 itibarıyla ulaşım servis yollarına yönlendirilecek. Muğla Valiliği, sürücülerin ve yayaların trafik işaretlerine uymalarını hatırlattı.

Kötekli Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendirilecek

MUĞLA - Muğla'da Kötekli farklı seviyeli kavşağı çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi yapılırken, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ulaşım servis yollarından sağlanacak.

Muğla Valiliği, Kötekli Farklı Seviyeli Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle yeni bir ulaşım düzenlemesi duyurdu. Yapılan açıklamada, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren, söz konusu kavşakta ulaşımın servis yollarından sağlanacağı bildirildi. Valilik, çalışmaların güvenli ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bu düzenlemenin gerekli olduğunu belirterek, sürücülerden ve yayalardan trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. Ayrıca, trafikteki güvenliği tehlikeye atmamak için vatandaşların duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı. Bölgedeki trafik akışının daha verimli hale getirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması hedeflendiği çalışma kapsamında Muğla Valiliği sürücülere ve yayalara duyurulan düzenlemeye uymaları çağrısında bulundu.

Kötekli Kavşağı'nda Ulaşım Düzenlemesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
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