Kosova'nın Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Ziyaret Etti
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bakan Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Milli Savunma Bakanlığında (MSB) bir araya geldi. MSB'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin video paylaşıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel