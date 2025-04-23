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Kosova'da 23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlandı

Kosova'da 23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlandı
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Kosova'da KFOR Barış Gücü bünyesindeki Türk askeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Mehteran Birliği'nin konseriyle kutladı. Prizren'deki etkinlikte çocuklar eğlenirken, üst düzey davetliler de programa katıldı.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türkiye'den gelen Mehteran Birliği'nin konseriyle kutladı.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, ülkenin güneyinde bulunan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kutlamada, Kosova'nın farklı bölgelerinden gelen çocuklar gün boyu süren etkinliklerle doyasıya eğlendi. Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri büyük beğeni toplarken, programa üst düzey isimler de katıldı. Konsere, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Gülderen, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ersin Çelikkanat ve çok sayıda davetli iştirak etti. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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