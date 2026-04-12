Köşk'te 'kahvehane sohbetleri' ile gönüllere dokunuluyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde Müftülük tarafından başlatılan 'Kahvehane Sohbetleri' projesi kapsamında yapılan programlar, dinin günlük hayat içindeki yeri ve toplumsal dayanışma konularını ele alarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Programda ilahi dinletisi de yapıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Müftülük tarafından hayata geçirilen "Kahvehane Sohbetleri" projesi kapsamında düzenlenen programlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Köşk Müftülüğü'nün toplumun her kesimine ulaşma hedefiyle sürdürdüğü proje çerçevesinde Kıran Mahallesi'nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. İlçe Vaizi Ahmet Çelik'in kıldırdığı yatsı namazının ardından başlayan program, mahalle kahvehanesinde yapılan sohbetle devam etti. Programda konuşan İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış, dinin günlük hayat içindeki yeri, birlik ve beraberliğin önemi ile toplumsal dayanışma konularına değindi. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gecede ayrıca din görevlilerinden oluşan ilahi grubu da ilahileri ile kulakların pasını sildi. Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Sami Avcı'nın bendir eşliğinde eşlik ettiği programda, Yeni Cami İmam Hatibi Mustafa Tekin, Fatih Camii Müezzini Ferdi Turan, müftülük personeli Cengiz Ay ve hafız öğrencinin seslendirdiği ilahiler, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Köşk Müftülüğü yetkilileri, 'Kahvehane Sohbetleri' programlarının önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde de devam edeceğini belirtirken, ev sahipliği dolayısıyla Kıran Mahalle Camii İmamı Fatih Akyüz ile Mahalle Muhtarı Hakan Karagöz'e teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı