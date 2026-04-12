Köşk'te 'kahvehane sohbetleri' ile gönüllere dokunuluyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde Müftülük tarafından hayata geçirilen "Kahvehane Sohbetleri" projesi kapsamında düzenlenen programlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Köşk Müftülüğü'nün toplumun her kesimine ulaşma hedefiyle sürdürdüğü proje çerçevesinde Kıran Mahallesi'nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. İlçe Vaizi Ahmet Çelik'in kıldırdığı yatsı namazının ardından başlayan program, mahalle kahvehanesinde yapılan sohbetle devam etti. Programda konuşan İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış, dinin günlük hayat içindeki yeri, birlik ve beraberliğin önemi ile toplumsal dayanışma konularına değindi. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gecede ayrıca din görevlilerinden oluşan ilahi grubu da ilahileri ile kulakların pasını sildi. Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Sami Avcı'nın bendir eşliğinde eşlik ettiği programda, Yeni Cami İmam Hatibi Mustafa Tekin, Fatih Camii Müezzini Ferdi Turan, müftülük personeli Cengiz Ay ve hafız öğrencinin seslendirdiği ilahiler, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Köşk Müftülüğü yetkilileri, 'Kahvehane Sohbetleri' programlarının önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde de devam edeceğini belirtirken, ev sahipliği dolayısıyla Kıran Mahalle Camii İmamı Fatih Akyüz ile Mahalle Muhtarı Hakan Karagöz'e teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı