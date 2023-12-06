Köşk Medrese Restorasyonu Tamamlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmalarının hızla tamamlandığını ve bu tarihi eserin sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacağını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmasının tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmalarını inceledi.

Restorasyon çalışmalarının hızla tamamlandığını belirten Palancıoğlu, bu tarihi eserin sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacağını aktardı.

Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Gültepe Mahallesi'nde bulunan Köşk Medrese'yi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hulusi Akar Bulvarı'na cephe olan, harika bir tarihi eserin bulunduğu yer burası. Eretna Beyliği hükümdarı Aladdin Eretna tarafından eşi Suli Paşa için yaptırılan 700 yıllık Köşk Medresemizin restorasyonu tamamlanmak üzere. Burayı Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzden almıştık. Restorasyonunu tamamlanmasına çok az kaldı. Peyzaj düzenlemesine başlayacağız inşallah. Medrese içerisinde 4 oda ile Suli Paşa, oğlu ve torununun defnedildiği türbe mevcut. İnşallah bir ay içerisinde burası tamamlanmış olacak. 2024 yılında Köşk Medrese'yi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız."