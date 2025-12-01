Haberler

Koruyucu Aile Hizmetine Farkındalık Artırmak İçin Protokol İmzalandı

Koruyucu Aile Hizmetine Farkındalık Artırmak İçin Protokol İmzalandı
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Proje kapsamında, toplu taşıma araçlarında bilgilendirici materyaller yer alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TŞOF arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi. İş birliği çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm taksi, minibüs ve otobüslerde koruyucu aile hizmetini tanıtan afişler ve bilgilendirici broşürlerin yer alacağı belirtildi. Koruyucu aile hizmetinin, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleneceği vurgulanırken, 'Aile Yılı' kapsamında yürütülen bu farkındalık çalışmasının, toplumsal bilinci artırmada önemli bir katkı sunması bekleniyor. Korunma ihtiyacı olan çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın aile odaklı hizmet modelleriyle desteklenmesini esas alan çocuk politikaları doğrultusunda, koruyucu aile hizmetine ilişkin kapsamlı bir farkındalık çalışması planlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
