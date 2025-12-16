Haberler

Körfez Ticaret Odası'nda "3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması"

Körfez Ticaret Odası'nda '3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması'
Körfez Ticaret Odası tarafından düzenlenen '3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması', üniversite öğrencileri ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek kariyer fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağladı.

Körfez Ticaret Odası tarafından düzenlenen "3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması", yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gençlerin kariyer yolculuğuna katkı sunmayı amaçlayan organizasyonda sektör temsilcileri ile öğrenciler bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulundu, istihdam ve kariyer fırsatları hakkında görüş alışverişi yaptı.

Körfez Ticaret Odası koordinasyonunda; Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu ile Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla Körfez Ticaret Odası hizmet binasında düzenlenen Kariyer Günü, üniversite gençliğini iş dünyası ve kamu kurumlarıyla buluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlik, iş dünyasının yanı sıra kamu kurumlarının da yoğun ilgisiyle dikkat çekti.

Gençler, sektör ve kamu temsilcileriyle buluştu

Etkinlik kapsamında öğrenciler, sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak iş dünyasının beklentileri hakkında doğrudan bilgi edinirken, kamu kurumlarının sunduğu destekler, istihdam politikaları ve kariyer olanakları hakkında da önemli bilgiler aldı. Bu yönüyle Kariyer Günü, yalnızca bir istihdam etkinliği değil, aynı zamanda gençler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıdı.

İşletmeler ve öğrenciler aynı çatı altında

Kariyer Günü'nde yer alan firmalar; yaz stajı, mesleki eğitim (İME) stajı ve mezuniyet sonrası istihdam için nitelikli öğrencilere doğrudan ulaşma imkanı buldu. Açılan stantlar, işletmelere görünürlük kazandırırken öğrencilere de somut kariyer fırsatları sundu.

Geleceğe güçlü yatırım

Körfez Ticaret Odası ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun, gençlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten yetkililer, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.

"Eğitimle iş dünyasının kesiştiği çok kıymetli bir buluşma"

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kariyer Günü'nün önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kariyer Günü'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün burada bir araya gelişimiz yalnızca bir tanışma değil; hayallerle hedeflerin, teoriyle pratiğin ve eğitimle iş dünyasının kesiştiği çok kıymetli bir buluşmadır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

