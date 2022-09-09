Kore Gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da Kore Gazisi Ali Gedik 90 yaşında hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da Kore Gazisi Ali Gedik 90 yaşında hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yaşayan Ali Gedik, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Gedik'in bugün Cuma namazına müteakip Çobanlar Merkez Ulu Camide kılınacak namazın ardından toprağa verileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel