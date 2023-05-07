Köprü önüne ve regülatör gözleri içinde kuluçkaya yatan Meke ve kazlar ilgi odağı oldu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarihi Taşköprü önündeki göl su yüzeyinde kuluçkaya yatan Mekeler ile BSA kanalındaki regülatör gözlerinin içesine yuva yapan kazlar görenlerin ilgi odağı oldu.

Köprübaşı mevkisinde regülatör kapaklarının önüne taşıdıkları otlarla yuva yapan Meke ailesinin yakın zamanda yumurtalardan çıkacak yeni bireylerini koruyabilmek için yoğun bir çaba göstermesi dikkat çekti. Göl kıyısında devam eden su ürünleri av yasağı nedeniyle motor gürültüsünün yaşanmaması nedeniyle balıkçı teknesinin hemen başında yuva yapan başka bir Meke ailesi daha bulunuyor. Diğer yandan, Taşköprünün BSA kanalı tarafındaki regülatör gözlerinin içerisinde yuva yapan 2 kaz bulunuyor. Gölden kanala su akışı olmaması sebebiyle kanalda beslenen ve yaşam alanı haline dönüştüren çok sayıda kaz ve Pekin ördeği de görülüyor. Vatandaşlar köprü üzerinden attıkları ekmek parçalarıyla kaz ve ördekleri beslemeye çalışıyor.

Kanalın yanı başındaki kafenin işletmecisi Baki Aktitiz, göl sularının akışı olmadığı zamanlarda kanalda kaz beslediğini anlatarak, "Yaklaşık 12 kaz var burada, 4-5 yıldır besliyorum. Güzel bir görüntü oluşturuyor, insanların da ilgisini çekiyor. İnsanlar evlerinden getirdikleri ekmek parçalarıyla burada onları besliyor. Hoşuna gidenler uzun süre bakıyor, fotoğraflarını çekiyor. Kazlar da ekmek atanlara doğru koşuyor, güzel görüntüler oluşturuyorlar. Su akışının olduğu zamanlarda ise kazları kanaldan çıkarıyoruz. Ancak, bu yıl ilk kez böyle bir durum yaşıyoruz. İki kazımız regülatör gözlerinin içerisine yuva yaptı. Yumurtaları var ve kuluçkadalar. Biz de zarar görmemeleri için lastikten yaptığımız ve içerisine samanla doldurduğumuz bir saksı oluşturarak kazlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak, tek endişemiz regülatör kapaklarının açılarak kanala göl sularının bırakılması. Böyle bir şey yaşanırsa yuvaları bozulacak ve zarar görecekler. Aynı şekilde, Taşköprünün diğer tarafında da kapakların hemen yanı başında kuluçkaya yatan Mekeler var. Yuvada yumurtalar var. İnşallah suyu açmazlar, açarlarsa onların yuvaları da bozulur yazık olur" diye konuştu.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan ise, Beyşehir Gölü'nde yaşam süren Mekelerin üreme mevsiminde olması nedeniyle göl kıyılarında yaptıkları yuvalarda kuluçkaya yattıklarını belirterek, bazılarının ise su ürünleri av yasağı nedeniyle sakinliğe bürünen Taşköprünün önünde yuva kurduğunu ifade etti. Taşköprü önünde biriken yosun ve otların altında ayrıca milyonlarca yavru balığın bulunduğunu kaydeden Tan, "Göl kıyılarında Mekeler sakin diye gelip yuva yaptılar. Yumurtaları var, yavru çıkarmaya çalışıyorlar. Köprü önünde ayrıca otun altında da milyonlarla balık yavrusu var. Allah korusun buradaki köprü regülatörünün kapakları açılacak olursa bu balıkların hepsi kanala akar. Beyşehir'in damızlık balıkları burada. Onlar da akar gider. Beyşehir Gölü'nün korunan bir dönemde balıkları gölden kanala akıp gider. O yüzden hem burada yuva kuran su kuşu ve ördekler için hem de bu yavru balıkların korunması için buradaki regülatör kapaklarının açılmasını istemiyoruz. Çünkü, kapaklar açılırsa tüm balıklar akar gider. Beyşehir Gölü de balıksız kalır. Ayrıca, Beyşehir Gölü'nde su seviyesi zaten çok düşük noktada" diye konuştu. - KONYA