Köpeğin neden olduğu ölümlü kazanın detayları belli oldu

Köpeğin neden olduğu ölümlü kazanın detayları belli oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ve çocuğu yaralanırken, yolcu koltuğundaki eşi ise hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Acıpayam ilçe merkezinden Ovayurt Mahallesi'ne gitmek üzere evlerinden çıkan Gökhan Elçin idaresindeki 20 PA 400 plakalı otomobil, Acıpayam çevre yolunda ilerlerken aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta büyük maddi hasar meydana gelen kazada, sürücü ve arka koltukta oturan 6 yaşındaki çocuğu yaralanırken; ön yolcu koltuğunda oturan eşi Gönül Elçin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenilirken, hayatını kaybeden Gönül Elçin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.