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Köpeği ezmemek için manevra yapan otomobil kamyonun altına girdi, 3 kişi öldü

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yola çıkan köpeği ezmemek için manevra yapan otomobil kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yola çıkan köpeği ezmemek için manevra yapan otomobil kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale –İzmir karayolunda Ayvalık yönüne gitmekte olan 10 F 0501 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kaldırımı aşarak tali yola giren otomobil karşı yönden gelmekte olan V.B. yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi. Hurdaya dönen otomobilde şoför H.Ö. ile yanında bulunan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kişi ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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