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Köpeğe çarpmamak için devrildi, köpek ambulansı bekledi

Köpeğe çarpmamak için devrildi, köpek ambulansı bekledi
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Bursa İnegöl'de motosiklet sürücüsü Yüksel B., önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi ve yaralandı. Kazaya neden olan köpek, ambulansın yanında dakikalarca bekledi. Sürücü hastaneye kaldırılırken polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazaya neden olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında dakikalarca beklemesi dikkat çekti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yüksel B. (50) yönetimindeki 16 AYZ 103 plakalı motosikletin önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

Bu sırada kazaya neden olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında dakikalarca beklemesi dikkat çekti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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