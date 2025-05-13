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Kop Dağı Mayıs'ta Karla Kaplandı

Kop Dağı Mayıs'ta Karla Kaplandı
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Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Dağı Geçidi, Mayıs ayının ortasında beklenmedik bir şekilde kar yağışına sahne oldu. İlkbahar ayında karla karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşarken, Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kop Dağı mayıs ayında beyaza büründü

BAYBURT - Yaz aylarına sayılı günler kala mayıs ayının 13'ünde Bayburt- Erzurum kara yolu üzerindeki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Bayburt kent merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken Kop Dağı Geçidinde kar yağışı etkili oldu. Kardan arazinin yüzeyi ve asfalt yol kısmen beyaza büründü. İlkbahar ayında karla karşılaşan sürücüler şaşırdı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Kuvvetli yağış uyarısı"

13.05.2025 salı günü 02: 00-21: 00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Ardahan ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Yerel
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