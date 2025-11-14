Konyalı Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Ankara'daki törenin ardından memleketi Konya'da dualarla toprağa verildi.

Askeri kargo uçağının Gürcistan– Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun naaşı, Ankara'da düzenlenen askeri törenin ardından Konya'ya getirildi. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu için Musalla Mezarlığı Namazgahı'nda Cuma namazına müteakip, cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı, dualar eşliğinde Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra şehir protokolünden çok sayıda isim ve vatandaşlar katıldı. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu, dualarla ebediyete uğurlandı.