Konyalı ev hanımları kışlık yufka ekmeği yapımına başladı

Konyalı ev hanımları yaklaşan kış öncesi komşuları ile birlikte imece usulü kışın tüketeceği yufka ekmeği hazırlığına başladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesinde kadınlar bir araya gelerek kışlık yufka ekmek yapıyor. Sonbaharda havalar tam soğumadan başlanan kışlık yufka ekmek hazırlığı imece usulü yapılıyor. Kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor, hem de yöresel geleneklerini sürdürüyor. Taraşçı Mahallesinde gelenekselleşen yufka yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yaparak ateşi yakıyor. Her gün bir evde ya da bahçede bir araya gelen kadınlar, hummalı bir şekilde tek tek elleriyle açtıkları yufkaları saç üzerinde odun ateşinde pişiriyor.

Ev hanımı Bahriye Çelik, kışlık yufka ekmek yapımına başladıklarını söyledi. Çelik, "Komşularım ile bir birimize ödünç yapıyoruz. Bu iş yalnız olmaz. Bunda ne kadar fazla adam olursa o kadar iyi olur. Günde bir iki çuval undan ekmek yapıyoruz. Sabah erken saatlerde kalkarız. Bir çuval undan yaklaşık 400-450 adet yufka ekmek çıkar. Sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda iki kez ekmek yapıyoruz. 2 çuval un ile kışı çıkarıyoruz. Biz çocukluğumuzdan bu yana yufka ekmek yaparız. Yufkasız yapamayız" dedi.

"Beraber yufka ekmek yapıyoruz"

54 yaşındaki Şükran Arıcı da yufka yapmayı annesinden öğrendiğini ve çocuk yaştan bu yana yufka ekmek yaptığını söyledi. Kış hazırlıklarına başladıklarını anlatan Arıcı, "5-6 arkadaş birleşip beraber yufka ekmek yapıyoruz. Kendim hem komşulara imece yapıyorum, hem de ödünç yapıyorum. Bazen de ücretli olarak yufka yapıyorum. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Akşama kadar yufka yapıyoruz. Bir aydan beri komşulara arkadaşlar ile birlikte ekmek pişirmeye gidiyoruz. Biz yufka ekmeğine alışkınız. Yufkasız yapamayız. Allah ağız tadı ile yedirmek nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Gurbet Çakmak, komşuları ile birlikte kışın tüketeceği ekmeğin hazırlığına başladıklarını belirterek, bu sayede aile ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi. - KONYA