Konya yerel: Konyaaltı Belediyesi'nin 4 Sporcusuna 'İslami Dayanışma Oyunları'ndan Davet

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nün dört sporcusu, 9 ile 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek 'İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı aday kadrosunda yer aldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin katılımıyla dört yılda bir düzenlenen 'İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bu yıl Konya'da yapılacak. 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı organizasyonda, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı da yer alacak. A grubunda; Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile mücadele edecek olan Milli Takım'ın aday kadrosuna Konyaaltı Belediye Spor'dan Bilge Nur Öztürk, Elif Sıla Aydın, Cansu Akalın ve Yasemin Şahin davet edildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her geçen yıl kadro derinliğini artırdıklarını belirterek, "Geçtiğimiz iki yıl Süper Lig'de iyi işler yaptık ama Konyaaltı daha iyilerini hak ediyor. İnşallah bu sezon çok daha iyi işler yapacağız ve Konyaaltı'na layık olduğu başarılar kazandıracağız. Milli Takım'a davet edilen oyuncularımızı kutluyor, başarılı bir turnuva geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.