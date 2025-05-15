Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde olduğu gibi Kırıkkale'de de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, deprem 18,73 kilometre derinlikte kaydedildi. Şu ana kadar olumsuz bir durum rapor edilmedi.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Kırıkkale'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 18,73 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, çevre illerde olduğu gibi Kırıkkale'de de hissedildi.
Kentte hissedilen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel