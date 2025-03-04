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Konya'nın Bozkır ilçesinde Hatimle Teravih Namazı Kılınıyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde Hatimle Teravih Namazı Kılınıyor
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Ramazan ayının manevi atmosferi Hazreti Ömer Camisi'nde coşkuyla yaşanıyor. Cami görevlisi, vatandaşları hatimle teravih namazına davet etti.

Konya'nın Bozkır ilçesinde hatimle teravih namazı kılınıyor.

Bozkır ilçesinde, Ramazan ayının manevi atmosferi Hazreti Ömer Camisi'nde coşkuyla yaşanırken, hatimle teravih namazı kılınıyor. Hazreti Ömer Camisi görevlisi Süleyman Canıtez, tüm vatandaşları hatimle teravih namazı kılmaya davet etti. Cami cemaati de Ramazan ayının bereketini yaşarken, mübarek ayda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekişiyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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