Konya haberleri... Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den "Antalya Lisesi'ne Sahip Çıkalım" Çağrısı

Konya haberlerine göre Müze olarak kullanılan tarihi binası Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilen Antalya Lisesi’ni ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Antalya’mızın en önemli değerlerinden bir Antalya Lisesi’dir. Bu değeri doğal hali ile muhafaza etmeli ve yaşatmalıyız” dedi.

Müze olarak kullanılan tarihi binası Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilen Antalya Lisesi'ni ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Antalya'mızın en önemli değerlerinden bir Antalya Lisesi'dir. Bu değeri doğal hali ile muhafaza etmeli ve yaşatmalıyız" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semil Esen, Antalya Lisesi'nin tarihi binasının Milli Eğitim Bakanlığı'nca Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilmesine karşı Antalya Lisesi Mezunları Vakfı, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte Antalya Lisesi'nin önende açıklama yaptı. Esen, "Antalya'mızın en önemli değerlerinden bir Antalya Lisesi'dir. Bu değeri doğal hali ile muhafaza etmeli ve yaşatmalıyız" dedi

Başkan Esen, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilecek olan eski binadaki müzeyi de ziyaret etti.

Başkan Esen, "Farklı projelerle buranın doğal yapısı ve tarihsel dokusunu bozacak bir şeyin yapılmaması gerekiyor" diye konuştu. Ziyarette lisenin anı defterini de imzalayan Esen, şöyle yazdı:

"Bugün değerli dostlarımız ile Antalya Lisesi'ni ziyaret ettik. Şehrin gerek kültürel gerek eğitim gerekse de insanın ne kadar derin bir birikime sahip olduğunu duygulanarak bir kere daha gördük. Antalya'nın dünyanın en güzel yeri olmasına sebep olan tüm diğer özelliklerinin yanında, böyle bir birikime sahip olan Antalya Lisesi'nin sonsuza kadar Antalya şehrimizin birikiminin şahidi olarak yaşaması, yaşatılması dileğiyle."