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Konya haberleri! Eskişehir Büyükşehir'in Yüzücüsü Konya'dan 3 Altın Madalyayla Döndü

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Konya haberleri! Eskişehir Büyükşehir'in Yüzücüsü Konya'dan 3 Altın Madalyayla Döndü

Konya bölgesinden gelen habere göre Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen “5. İslami Dayanışma Oyunları”nda üç altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Konya'da düzenlenen "5. İslami Dayanışma Oyunları"nda üç altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı turnuvada; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Sümeyye Boyacı; 100 serbest, 200 serbest ve 50 sırt üstü stillerinde üç altın madalyanın sahibi oldu. Boyacı 50 metre kelebek stilde de 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Eskişehir'in milli sporcuları Baran Doruk Şimşek ve Ömer Onur İnci de "Best Time" yüzerek gelişimlerini devam ettirdi.

Yüzücüler, kendilerine verilen destek nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen'e teşekkür ederek, "Eskişehir'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bundan sonra da hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Antrenörlerimize ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Eskişehir gençlik Konya Yerel Haberler

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