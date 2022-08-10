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Konya haberleri | Başkan Hürriyet ve Tuzlukçu Belediyesi'nden Misafirleri Lavanta Bahçesi'ni Gezdi

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Konya haberleri | Başkan Hürriyet ve Tuzlukçu Belediyesi'nden Misafirleri Lavanta Bahçesi'ni Gezdi

Konya yerel haberi | İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve Belediye Meclis üyesi Aydoğan Çoban’la birlikte Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta’yı ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve Belediye Meclis üyesi Aydoğan Çoban'la birlikte Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta'yı ziyaret etti.

Başkan Hürriyet ve misafirleri, Çayırköy Mahallesi'ndeki Ekolojik Yaşam Bahçesi ve üretim serası ile Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta'yı gezdi. Başkan Akbuğa, kendilerinin de lavanta üretimi yaptığını belirterek, İzmit Belediyesi'nin yeni sosyal tesisine hayran kaldığını belirtti.

ANKA / Yerel

Tuzlukçu Hürriyet Konya Yerel Haberler

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