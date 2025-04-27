Konya Ereğli'de Gazze ve Doğu Türkistan'a Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sivil toplum kuruluşları tarafından, Doğu Türkistan ve Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi.

İlçede faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu tarafından Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulümlere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen destek yürüyüşüne, Ereğli halkından yoğun bir katılım oldu. Destek yürüyüşüne Ereğli Kuyubaşı Kavşağı'ndan başlandı ve Uğurlu Camisi önüne gelindi.

Uğurlu Camisi önünde yapılan basın açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve yıllardır Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da süregelen sistematik zulme dikkat çekildi. Konuşmalarda, Gazze'de yapılan insanlık dışı faaliyetler toplanan vatandaşlar tarafından atılan sloganlarla protesto edildi. "Bu zulümlere sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır" ifadelerine yer verildi.

Çağrıda, yürüyüşün sadece bir protesto değil, insanlık onurunun savunulması olduğu vurgulandı. Yapılan duaların sonrasında 15 dakikalık sessiz çığlık eylemiyle program sona erdi. - KONYA