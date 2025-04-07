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Konya Emniyeti'nden Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

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Konya Emniyet Müdürlüğü, 20 Mart - 4 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Toplam 42 kişi tutuklandı ve 745 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Konya Emniyeti'nden zehir tacirlerine büyük darbe

KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 20 Mart 2025-04 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 244 bin 419 adet uyuşturucu hap, 664,23 gram metamfetamin, 642,04 gram sentetik kannabinoid, 96,5 gram kokain, 59,39 gram esrar, 45 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 30 gram eroin, 8,4 gram skunk, 4,47 gram ADB-Butinica, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 8 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 42 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan düzenlenen 57 operasyonda toplam 115 şüpheliye adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 79 kişi serbest bırakılırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 26 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 23 kişi yakalandı, bunlardan 16'sı tutuklandı. Böylece, operasyonlar kapsamında toplam 42 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

745 kişiye uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Öte yandan, Narkotik Şube Müdürlüğünce önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen 9 etkinlikte toplam 745 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Konya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşların şüpheli durumları ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

Konya Emniyeti'nden Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - Yerel
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