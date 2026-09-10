Haberler

Konya'da tartıştıkları sürücünün önünü kesen 2 sürücüye 360 bin TL para cezası

Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONYA’da trafikte tartıştıkları sürücünün, araçlarıyla önünü kesip saldırmaya çalışan R.Ş.D. ve M.Ö. adlı sürücülere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

KONYA'da trafikte tartıştıkları sürücünün, araçlarıyla önünü kesip saldırmaya çalışan R.Ş.D. ve M.Ö. adlı sürücülere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu, araçları da yine 60 gün süreyle trafikten men edildi. 2 sürücünün araçlarıyla, diğer sürücünün önüne kesme anı da araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolunda meydana geldi. Sürücüler R.Ş.D. ve M.Ö., araçlarıyla tartıştıkları başka bir sürücünün önünü kesip, saldırmaya çalıştı. O anlara ait araç kamerasına yansıyan görüntülerin basında yer alması üzerine harekete geçen polis, R.Ş.D. ve M.Ö.'yü aynı gece gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Sürücüler R.Ş.D. ve M.Ö. hakkında, 'Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme' suçundan 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobilleri de yine 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
Alihan Kuriş soruşturmasında kritik gelişme! Almanya'dan yardım istendi

Süleymancılar dosyası o ülkeye uzandı! Türkiye'den kritik hamle
Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Başkanla cinsel mesajları çıkan isme gözaltı! Mesleği şoke etti
Bedeli çok ağır oldu! 540 bin liralık kavga

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu

Yeni iPhone'da o tuşu aramayın! Apple radikal bir karar aldı

Yeni iPhone'da o tuş artık yok
Tekneyle kaçacaklardı, kıskıvrak yakalandılar! 9 FETÖ şüphelisi ile kaptan adliyede

Tekneyle kaçacaklardı! Rotaları adliye oldu
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama

Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama