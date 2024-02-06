Konya'da Miraç Kandili'nde Depremzedeler İçin Dua Edildi

Konya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua etti.

Miraç Kandili'nde Mevlana Meydanı'ndaki Selimiye Camii'nde yatsı namazını eda etmek isteyen birçok vatandaş namaz vakti öncesi camiyi doldurmaya başladı. Mübarek gecede yatsı namazı kılındı ve deprem felaketinden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İbadetini yerine getirmek için camiye gelen vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlara dua ettiklerini ifade etti. - KONYA