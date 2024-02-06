Üye Girişi
Haberler

Konya'da Miraç Kandili'nde Depremzedeler İçin Dua Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Konya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua etti.

Konya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua etti.

Miraç Kandili'nde Mevlana Meydanı'ndaki Selimiye Camii'nde yatsı namazını eda etmek isteyen birçok vatandaş namaz vakti öncesi camiyi doldurmaya başladı. Mübarek gecede yatsı namazı kılındı ve deprem felaketinden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İbadetini yerine getirmek için camiye gelen vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlara dua ettiklerini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Miraç Kandili Kahramanmaraş Konya Olaylar Yerel Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title