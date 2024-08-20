Üye Girişi
Haberler

Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Tümgeneral Kadircan Kottaş görevini Tümgeneral Mete Kuş'a devretti. Törene, Konya Valisi, Hava Kuvvetleri Komutanı ve diğer yetkililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında "Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni" yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan komuta ve sancak devir teslim töreni, görevi devreden Tümgeneral Kadircan Kottaş ve devralan Tümgeneral Mete Kuş'un özgeçmişlerinin okunması ile başladı. 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı tarihçesi, sancağın devir tesliminin yapılması ile devam eden törende sancağın birliğin başındaki yerini alması, komuta devir teslimin yapılması, alay forsunun sancağı devreden komutana verilmesi ve devir teslim tutanağının onaylanması ile devam etti. 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş'ın Komuta ve Sancağı Tümgeneral Mete Kuş'a teslim etmesiyle tören sona erdi.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Garnizon Komutanlığı konya Yerel Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title