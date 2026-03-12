Konya'da sosyal medyaya yansıyan hayvancılık işletmesi görüntülerine inceleme

Konya'da bir hayvancılık işletmesinde çekildiği iddia edilen ve hayvanların bulunduğu alanın hijyen şartlarının yetersiz olduğu yönünde görüntüler paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Konya'da bir hayvancılık işletmesinde çekildiği iddia edilen ve hayvanların bulunduğu alanın hijyen şartlarının yetersiz olduğu yönünde görüntüler paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar neticesinde görüntülerin Meram ilçesinde bulunan bir hayvancılık işletmesinde çekildiği tespit edilmiş, söz konusu adreste denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimde işletmede herhangi bir hayvan bulunmadığı görülmüş, işletme sahibi tarafından görüntülerde yer alan hayvanların besi sürelerini tamamladıktan sonra satıldığı, kış mevsimi ve son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle işletme alanında temizlik çalışmalarının istenilen düzeyde gerçekleştirilemediği, işletme zemininin ve mevcut altyapının temizlik çalışmalarını zorlaştırdığı, bu nedenle sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Denetim kapsamında işletmede gerekli temizlik çalışmaları yaptırılmış olup, işletmenin hayvan refahı ve hijyen şartları açısından uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanmış ve 5199 sayılı Kanunu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Hakkında işlem yapılan besici de, "Bir ay önce iki gün yağmur yağmıştı. Yağmur yağdığı için biz gece 01.30'da buraya geldik. Bunun da benim videoda kanıtı var. O gün gece geldiğimizde, buralar suydu. Biz hayvanları burada kurtardığımıza dua ediyoruz. Hayvan burada yatıyor mu derseniz, hayvanın yattığı yer burası değil. Sadece ben o gün milletin görünmeyen bir çabası vardır diye orada da sözü de belirterek paylaşım yaptım. Hayvan burada sadece yemini yiyor, harici yataklığı içeride bu hayvanın. Burada değil, hayvan burada yani yiyip içmiyor. Bunu kötü amaçlı kullanmak isteyenler benim o videom normal 15 saniyelik. Ben burada başlıyorum, çekiyorum, baştan sonuna kadar çekiyorum. Sadece o videonun şuradaki 3 veya 5 saniyelik kısmını alıyorlar. Kurban Bayramı gelmeden kilo bassın diye vesaire de böyle bir şeyler paylaştılar. Aslında alakasız olan bir şey bunu gündeme getirmek için. Normalde bu videonun çekilmesi, çekilme amacı bu hayvancılığın görünmeyen yüzünü ben çekmiştim orada. Yani gece kimse 1'de, 2'de kalkıp da şu hayvanın yanına gelmez. Bak biz 1'de 2'de geliyoruz. Eğer biz hayvanlara kötü muamele yapacak olsak veya hayvanlara işkence yapacak olsak gece ben o yağmurda evimde yatarım. Buraya da gelmem. Burada bizim 7/24 kameralarımız var. O gün yağmur yağdığına, hayvanların bu çamurun içine yatmadığına dair. Normalde hayvanlar sadece burada yem yiyor. Harici hayvanlar içeride. Yatakları içeride" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı