Konya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.N.Ç idaresindeki 42 TP 631 plakalı hafif ticari araç Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken bir tekstil fabrikası yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilerek ters dönen araçta bulunan sürücü F.N.Ç. ile N.M.Ç. (22), A.Ç., İ.Ç., A.Ç. (22), F.S.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(ARÖ-ARD-FM-