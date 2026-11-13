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Silivri Sahili'nde lodosla yükselen dalgalar bazı balıkçı teknelerini batırdı

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Silivri Sahili'nde lodosla yükselen dalgalar bazı balıkçı teknelerini batırdı Haber Videosunu İzle
Silivri Sahili'nde lodosla yükselen dalgalar bazı balıkçı teknelerini batırdı
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Marmara Denizi'nde etkili olan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran lodos, Silivri Sahili'nde metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalara neden oldu. Dalgalar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri su alarak batarken, sahil boyunca su taşkınları yaşandı ve kıyıda deniz kirliliği oluştu.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Silivri Sahili'nde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Bazı balıkçı tekneleri su alarak battı.

İstanbul'da dünden beri etkili olan, bu sabah saatlerinde ise etkisini artıran lodos nedeniyle Silivri Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Özellikle sahil kesiminde etkisini gösteren fırtına, denizde hareketliliğe neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, sahil boyunca zaman zaman su taşkınları yaşandı.

BALIKÇI TEKNELERİ SUYA GÖMÜLDÜ

Fırtınanın etkisiyle Silivri Sahili'nde bağlı bulunan bazı balıkçı tekneleri su aldı. Su alan teknelerden bazılarının battığı görüldü. Teknelerin bulunduğu bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz suyu hareketliliği artarken, kıyı kesimlerinde de deniz kirliliği oluştu. Sahilde biriken atıklar ve denizin taşıdığı çeşitli maddeler kıyı şeridinde kirliliğe neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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