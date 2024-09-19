Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törende çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gazi Süleyman Ege konuşma yaptı. Törenin ardından protokol üyeleri Konya Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit aileleriyle sohbet etti ve dua etti.
Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi ve şehitlik ziyaret edildi.
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Konya'da tören düzenlendi. Anıt alanında gerçekleştirilen çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Tören Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Gazi Süleyman Ege'nin konuşması ile son buldu. Daha sonra, heyet Konya Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada bulunan şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret eden protokol mensupları ve askeri erkan kabirlere karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle sohbet etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - KONYA