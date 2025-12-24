Beyşehir'de itfaiye merdiveni bu kez direğin tepesindeki kedi için uzatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hacıakif Mahallesi'nde bir sokakta kedinin direkte uzun süre kaldığını ve inemediğini çıkardığı sesten fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden indirebilmek için merdivenle direğe ulaştı. İtfaiye görevlisi, direğin en üst kısmında mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden alarak güvenli şekilde aşağıya indirdi. Kurtarma çalışmasının ardından serbest bırakılan kedi, merdivenden inerek hızla gözden kayboldu. - KONYA