Konya'da çiftçilere yem bitkisi üretimi eğitimi verildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde çiftçi ve besicilere yem bitkisi üretimi hakkında bilgiler verildi.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim toplantısında ilçede faaliyet gösteren çiftçiler ve besiciler bir araya geldi. Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ahmet Tetik, ilçenin yem bitkileri üretiminde daha da ivme kazanabileceğini belirtti. Tetik, çiftçiler ile besicilere yem bitkisi üretimi ve teşvikleri hakkında bilgiler verirken, yem bitkisi üretiminin besicilik maliyetlerini de önemli ölçüde düşüreceğine dikkati çekti.

Toplantıya, Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı da eşlik etti. - KONYA