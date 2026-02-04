Beyşehir'de şap hastalığına karşı bilgilendirme yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren besicilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gündemdeki şap hastalığına ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dış mahallelerde sürdürdüğü eğitim toplantıları kapsamında, hayvan sağlığı birimlerinde görevli teknik personellerin son durağı Eylikler ve Karahisar mahalleleri oldu. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde gerçekleştirilen çiftçi buluşmalarında, besicilere şap hastalığının yanı sıra bruselloz ve tüberküloz hakkında da önemli bilgiler aktarıldı. Toplantılarda ayrıca hayvansal hastalıklarla mücadele yöntemleri, et ve süt veriminin artırılması, aşılama kampanyaları ve hayvancılık destekleri gibi konular ele alındı. - KONYA