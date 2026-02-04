Haberler

Beyşehir'de şap hastalığına karşı bilgilendirme yapıldı

Beyşehir'de şap hastalığına karşı bilgilendirme yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından besicilere yönelik şap hastalığı ve diğer hayvansal hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Eğitimlerde hastalıklara karşı mücadele yöntemleri ve hayvancılık destekleri hakkında bilgiler verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren besicilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gündemdeki şap hastalığına ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dış mahallelerde sürdürdüğü eğitim toplantıları kapsamında, hayvan sağlığı birimlerinde görevli teknik personellerin son durağı Eylikler ve Karahisar mahalleleri oldu. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde gerçekleştirilen çiftçi buluşmalarında, besicilere şap hastalığının yanı sıra bruselloz ve tüberküloz hakkında da önemli bilgiler aktarıldı. Toplantılarda ayrıca hayvansal hastalıklarla mücadele yöntemleri, et ve süt veriminin artırılması, aşılama kampanyaları ve hayvancılık destekleri gibi konular ele alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş