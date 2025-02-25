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Konya'da 6 Ayaklı ve 2 Başlı Ölü Buzağı Doğumu Şaşırttı

Konya'da 6 Ayaklı ve 2 Başlı Ölü Buzağı Doğumu Şaşırttı
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Karapınar ilçesindeki bir çiftlikte gerçekleştirilen sezaryen doğumda, ölü olarak dünyaya gelen 6 ayaklı ve 2 başlı buzağı, genetik mutasyon ya da gelişimsel anormallik nedeniyle doğmuş olabilir.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir çiftlikte gerçekleştirilen sezaryen doğumda, ölü olarak 6 ayaklı ve 2 başlı bir buzağı doğdu.

Edinilen bilgilere göre, çiftlikte bir ineğin doğum süreci normal ilerlemeyince çiftlik sahibi durumu fark edip veteriner çağırdı. Yapılan muayenede buzağının doğum kanalından çıkamadığı belirlendi ve acil sezaryen kararı alındı. Doğum gerçekleştiğinde ise ortaya çıkan manzara hem çiftlik sahibini hem de veterineri şaşkına çevirdi. Uzmanlar, 6 ayaklı ve 2 başlı olan ve ölü doğan buzağının genetik mutasyon veya gelişimsel anormallik nedeniyle bu şekilde dünyaya gelmiş olabileceğini belirtti. Çiftlik sahibi ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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