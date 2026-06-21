Kütahya'dan Konya'ya uzanan iyilik köprüsü

Kütahyalı Zeki Aktürk tarafından yürütülen kütüphane projesi kapsamında Türkiye genelinde hayata geçirilen 342. kütüphane, Konya'nın Meram ilçesindeki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu'nda açıldı. Yaklaşık 2 bin kitaplık koleksiyona sahip kütüphane, öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkı sunacak.

Uzun süredir devam eden planlama, kitap toplama ve kurulum çalışmalarının ardından tamamlanan proje, Kütahya'dan yola çıkan gönüllü ekiplerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programında öğrenciler, öğretmenler ve gönüllüler bir araya geldi. Tamamı hayırseverlerin, gönüllülerin ve sponsorların katkılarıyla oluşturulan kütüphane, öğrencilerin ders çalışma, araştırma yapma ve okuma alışkanlığı kazanabilecekleri modern bir eğitim ortamı olarak tasarlandı. Kütüphanede yer alan yüzlerce kitap, farklı yaş gruplarına ve eğitim seviyelerine hitap edecek şekilde seçildi.

Açılışta projeye katkı sunan tüm gönüllülere teşekkür edilen konuşmalarda, "Sizler sadece kitap bağışlamadınız; çocuklara umut, fırsat ve gelecek sundunuz. Bu raflarda yer alan her kitap, bir emeğin, bir inancın ve çocukların geleceğine duyulan güvenin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Açılışın ardından öğrenciler kütüphaneyi gezerek kitapları inceleme fırsatı bulurken, öğretmenler de yeni eğitim alanının okul için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Öte yandan organizasyon ekibi, proje kapsamında farklı şehirlerde yeni kütüphaneler kurmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitim camiasından yeterli katılım sağlanamamasına rağmen gönüllülerin ve hayırseverlerin desteğiyle projenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı