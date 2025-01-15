Konteynerde Yaşayan Şehit Serkan Erkuş'un Ailesi: "Çocuklarımızı Katledenleri Affetme Diye Bir Şey Yok, Biz İstemiyoruz"

(MALATYA)- Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un deprem sonrası Malatya'da konteynerde yaşamak zorunda kalan ailesi, yeni çözüm sürecine ilişkin "Bu kadar yiğitlerin canı, oraya kanları dökülmüş, ondan sonra bu kadar annelerin gözyaşları dökülmüş, ciğer sızısı; kalkıp da nasıl Bahçeli onu şey yapıyor, bunu istemiyoruz" dedi.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü unsurları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un konteynerde yaşayan depremzede anne babası, suça bulaşanların affedilmesini istemediklerini belirtti.

Baba Niyazi Erkuş, "Konteynerde yaşıyoruz. Evimiz yoktu sosyal konut çıkmıştı onu da depremden dolayı vermediler. Depremden sonra İkizce'de bodrum verdiler bizde bodruma gitmedik, gidemedik. Sosyal konutu bir an önce vermelerini istiyoruz. Vali bey herhalde şey yapacak. Bilmiyoruz. Bizimki bu Bostanbaşı'nda yapılıyordu sosyal konut, deprem olunca iptal oldu, depremzedelere verildi" diye konuştu.

"Bizim çocuklarımız üzerinden kimsenin taviz vermesini istemiyoruz"

Şehit Babası Niyazi Erkuş, yeni çözüm süreciyle ilgili bilgilerinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Nasıl bir barış yaptıklarını, nasıl bir şey yaptıkları hakkında kamuoyunu bilgilendirmediler. Kamuoyunda türlü türlü şeyler söyleniyor. Yani bizim çocuklarımızı katledenleri affetme diye bir şey yok. Yani onlar cezasını çekecek. Dağdakilerini affedecek diye biz bunu kabul etmiyoruz; şehit ailesi olarak. Bizimle hiç görüşülmedi. Aslında bilgilendirmeleri lazım ama bilgilendirmediler. Bu yapılan işin içyüzünü kamuoyuna bilgi vermedikleri için biz ne yaptıklarını da bilmiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi yani 'silahlar gömülecek, ya da silahlarıyla beraber gömülecekler' sözü, biz o söz üzerine inşallah öyle bir şey olmasını istiyoruz.

Başka demokrasi talepleri varsa versinler ama bizim çocuklarımızı katledenleri affetmelerini biz istemiyoruz. Bir taviz vermeye verecekler de bizim çocuklarımız üzerinden kimsenin taviz vermesini de istemiyoruz. Demokrasi talepleri varsa bizim de eksik olan yanlarımız vardır. Öyle bir hakları varsa versinler fakat suça karışan, teröre karışan kişilerin affedilmesini istemiyoruz."

"Bunu istemiyoruz"

Anne Suna Erkuş ise süreçle ilgili "Bu kadar yiğitlerin canı, oraya kanları dökülmüş, ondan sonra bu kadar annelerin gözyaşları dökülmüş, ciğer sızısı; kalkıp da onu nasıl Bahçeli şey yapıyor, bunu istemiyoruz. Bu kadar şehitlerin kanı boşa mı döküldü? Annelerin gözyaşları, ciğer sızıları yani. Bahçeli ne hakla şey yapıyor. Anlamıyoruz onu da. İki senedir burada oturuyoruz konteynerde. Ben hastayım dizlerimden. Kalkamıyorum. Yani bile bile şey yapmadılar. Bize layık görmediler" ifadelerini kullandı.