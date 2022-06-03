Konak'ta Çevre Zirvesi Yapıldı - Haberler

Konak Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin düzenlediği 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Uygulamaları Sempozyumu' ile dünyanın yaşadığı iklim krizine dikkat çekildi. Konak'ta iklim ve çevre alanındaki belediye hizmet ve çalışmalarını paylaşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek, çevre ile uyumlu, daha yaşanılabilir Konak yaratacağız" dedi.

Konak Belediyesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Uygulamaları Sempozyumu', Toros Sosyal Tesisi Salonu'nda yapıldı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı sürecinde çalışma ve uygulama pratiklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen sempozyumun açış konuşmalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Serhat Tanyeri yaptı.

Sempozyumu CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleri, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi ve üyeleri, İzmir Büyükşehir, Karşıyaka, Çiğli ve İstanbul Kadıköy belediyelerinden çevre ve iklim değişikliği ile ilgili müdürlüklerin yetkilileri ve muhtarlar takip etti.

KONAK'TA KARBON SALINIMI YÜZDE 40 AZALACAK

İklim değişikliğinin günümüz dünyasının en önemli ve yaşamsal sorunlarından olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu konuda atılacak adımların önemine dikkat çekti.

Geçen yıl Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi'ne imza attıklarını anımsatan Batur, kentteki karbon salınımını 2030 yılına dek yüzde 40 oranında azaltmayı planladıklarını vurguladı. Batur, karbon salınımının ülkeye maliyetinin olacağını belirterek, "Dünya yeni bir ekonomik düzene giriyor. Avrupa Birliği 2019'da Avrupa Yeşil Mutabakatı imzaladı. Bu mutabakattan çıkan en önemli sonuçlardan biri de karbon vergisi. Maalesef, Avrupa ülkemize düşük teknoloji ile yüksek karbon emisyonu üretmesi konusunda yoğun eleştirilerde bulunuyor. 'Karbon kaçağına neden oluyorsunuz ve size karbon vergisi uygulayacağız' diyorlar. Halbuki biz yüksek teknoloji ile az emisyon üretmeliyiz. Aksi takdirde Türkiye karbon vergisi ile karşı karşıya kalırsa, 2,4 milyar euroluk bir yükle karşı karşıya kalacak. Bununla ilgili iktidarın henüz bir hazırlığı yok. Millet ittifakı iktidar olduğunda doğamız konusunda da mevcut iktidarın göstermediği bu ilgiyi, çalışmalarıyla gösterecektir. Buna inanıyorum" dedi.

YENİ HİZMET BİNASINA ÇEVRECİ SİSTEM

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün adını, meclis kararıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak değiştirdiklerini ifade eden Başkan Batur, yerel yönetim olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerinin de altını çizdi. Basmane'de inşa edilecek hizmet binasının akıllı, çevreci ve sürdürülebilir enerji kullanan bir bina olacağını dile getiren Başkan Batur, "Kent yönetiminde iklim değişikliğinin öneminin bilincindeyiz. Bu hususta, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz çağda yenilenebilir enerji kaynakları için de hazırlıklar içerisindeyiz. Basmane'de inşa edeceğimiz yeni hizmet binamızı akıllı bir bina olarak tasarladık. Sürdürülebilir çevre ve enerji ile Konak'ı hem çevreci enerji kaynakları kullanan hem de enerjiye ödediği bedelde daha çok tasarruf sağlayan bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KONAK HEDEFİ

"Sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek, çevre ile uyumlu, daha yaşanılabilir Konak" yaratacağız diyen Başkan Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız her çalışmada, tasarladığımız her projede iklim değişikliği ile ortaya çıkan sorunlar için gerçekleştireceğimiz önlemler bizim önceliğimiz. Kentsel dönüşümde de sürdürülebilir çözümlere öncelik verdiğimizin altını çizmek istiyorum. Gültepe ve Beştepeler imar planlarımızda sürdürülebilir çevre ve doğa dostu çözümlere öncelik veriyoruz. Mesela Beştepeler bölgesi kentsel dönüşümünde, bölgedeki üç mahalle arasındaki ulaşımı sağlamak için, doğa dostu füniküler sistemi tercih ettik. Bu tür doğa dosta çözümleri kentsel dönüşüm planlarımızın tamamında uyguluyor, yeşil alan miktarını önemli ölçüde artırıyoruz. Belediyeler olarak bize çok büyük görev düşüyor. Doğanın bize sağladığı olağanüstü imkanları değerlendirerek yaşanabilir bir dünyayı kurmak ve sürdürmek zorundayız. Gelecek kuşaklara daha iyi bir doğa bırakmak için vakit kaybetmememiz gerekiyor."

İKLİM EYLEM PLANLARININ YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Sempozyumda "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planlarında Belediyeler İçin Yol Haritası" da ele alındı. Başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Bayram'ın yaptığı ilk oturumda; Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Kentlerde İklim ve Afet Yönetimi; Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İklim ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Yürütücülerinden Rahile Yeni ile E. Helil İnay Kınay, Kentlerde Sürdürülebilirlik ve SECAP Süreci; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, 'İklim Değişikliğine Uyum ve Ekolojik Sistemler' üzerine sunumlarını yaptı.

'İklim Değişikliğine Uyum İçin Sağlık Eylemleri ve İklim Adaleti'nin konuşulduğu ikinci oturumda ise Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Avukat Özlem Altıparmak ve Konak Belediyesi Gençlik Meclisi yer aldı.

'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlık ve Uygulama Sürecinde Riskler, Fırsatlar, Çözüm Önerileri'nin konuşulduğu ve moderatörlüğünü ile E. Helil İnay Kınay'ın yaptığı panel ise İzmir Büyükşehir, Karşıyaka, Çiğli ve İstanbul Kadıköy Belediyelerinden Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili müdürlüklerin katılımıyla yapıldı.

ANKA / Yerel