Konak'ın Çocuk Başkanı'nın İlk Projesi:  Çocuk Sanat Sokağı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl başkanlık koltuğunu Necatibey İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Merve Derin Kırkar'a devretti. Minik Başkan Merve'nin, başkanlık koltuğundaki ilk projesi çocuklar için sanat sokağı oldu.

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un başkanlık koltuğunu temsili olarak çocuk başkana devretmesiyle başladı. Bu yıl Konak Belediyesi Başkanlık koltuğuna Necatibey İlkokulu Okulu 3. sınıf öğrencisi Merve Derin Kırkar oturdu. Başkan Batur'un, bürokratlarıyla beraber makam odasında karşıladığı Merve Derin Kırkar'a annesi Esin Merve Kırkar, babası Engin Kırkar, Necatibey İlkokulu Okulu Müdürü Aslı Esra Kaplan, sınıf öğretmeni Seval Köylü ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Uzunoğlu eşlik etti. Merve'ye başkanlık koltuğunu devreden Başkan Batur, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilk parlamenter sistemin kurulduğu ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı çok önemli bir gün. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu çok özel, çok anlamlı günü bütün dünya çocuklarına armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Bugün bizim olduğumuz bu makamlarda ileride sizler olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıyacak bayrağı devralacaksınız. Bizim sizlere güvenimiz tam" dedi.

MİNİK BAŞKAN'DAN ÇOCUK SANAT SOKAĞI PROJESİ

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan'daki çocuk başkanı olan Esin Merve Kırkar, makam koltuğunda yaptığı konuşmasında Konak Belediyesi'nin çocuk dostu bir belediye olduğunu bildiğini söyledi. Özellikle kız çocuklarına yönelik proje ve desteklerinin umut verdiğini dile getiren Kırkar, başkan olarak gerçekleştirmek istediği projesini anlattı. Çocuk Sanat Sokağı hayali olduğunu belirten Minik Başkan şöyle konuştu:

"Konak'ta üretken, yaratıcı, girişimci ve sanatçı çocukları bir araya getirmek ve teşvik etmek için belirli semtlerde çocuk sanat sokağı ve ürün pazarı oluşturulmasını planlıyorum. Çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirecekleri bu sokakta, sokak sanatçıları sanatseverlerle buluşurken aynı zamanda küçük girişimciler ürettikleri ürünleri, el sanatlarını, yetiştirdikleri bitki, çiçek ve sebzeleri sergileme ve satış yapma imkanı bulabilecekler. Çocuk Sanat Sokağı ve Ürün Pazarı'ndan elde edilen gelirle oluşturulacak Ağaç Dikim Fonu sayesinde Konak Çocuk Ormanı çocuklara armağan edilecek."

ÇOCUK DOSTU BELEDİYE

Minik Başkan Esin Merve Kırkar, tek tek kendilerini tanıtarak talimatlar için hazır olduklarını söyleyen Konak Belediyesi müdürlerine verdiği ilk talimat parklar ve çocuk oyun alanları üzerine odu. Başkan Batur'a çocuk dostu bir belediye başkanı olduğu için teşekkür eden Kırkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belirli semtlerde trafiğe kapalı alanlar, çocuk oyun sokakları oluşturulmasını bu sokakların çocuk oyun alanlarına göre çizilmesini istiyorum. Aynı zamanda Konak Belediyemizin çocuklarımıza yaptığı muhteşem oyun parklarının daha güvenilir olması için akşamları parkların ışıklandırılmasını, güvenli kameraların bulunmasını ve parklarda minik kütüphanelerin bulunmasını istiyorum. Ayrıca belediyemizin imkanları dahilinde Okulumuz Necatibey İlkokulu'nun ağaçlandırılmasını, Atatürk büstünün bakım onarım ve tamiratının yapılmasını, okul spor salonunun tadilatının yapılmasını sizden rica ediyorum. Şimdiye dek daima okulumuzun yanında olan, bizlerden desteğini esirgemeyen Öğrenci Dostu, Çocuk Dostu, Okul Dostu Konak Belediyemize ve Belediye Başkanımız Abdül Batur'a tüm çocuklar adına şükranlarımı sunar, bu anlamlı günde beni bu koltuğa davet ettiğiniz için teşekkür ederim."

BAŞKAN BATUR'DAN 23 NİSAN MESAJI

Minik Başkan Esin Merve Kırkar'ı tebrik eden ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Batur, 23 Nisan'a özel mesajını şu sözlerle aktardı:

"Bundan tam 102 yıl önce, Ata'mızın önderliğinde meclisimizi açarak egemenliğimizi tüm dünyaya haykırdık. Bağımsızlığımızın en güzel ifadesi saydığımız 23 Nisan, bize özgürlüğümüzün, demokrasimizin kıymetini ve elbette cumhuriyetin vazgeçilmezliğini hatırlatıyor. 23 Nisan'ı, Ata'mızın armağan ettiği bir bayram olarak kutlayan çocuklarımızın da tüm bu değerlerimizin güvencesi olduğunu biliyoruz. Biz işte bu inançla çocuklarımız için daha güzel, daha yaşanılır, dostluk, umut ve barış dolu bir yarın kurmaya çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır ve tüm dünya çocuklarınındır. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların yüzü gülsün istiyoruz; çünkü bir çocuk gülerse, dünya güler. Bir çocuk gülerse, dünya kurtulur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız Kutlu Olsun."