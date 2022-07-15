Konak Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yenilendi

Sergi, tiyatro ve konserlerin yanı sıra bünyesinde açılan kurslarla binlerce kişiyi ağırlayan Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi, yeni sezona yeni yüzüyle başlayacak. Giriş holü, galeri ve koridorları, merkezin adına yakışır şekilde memleket şairi Nazım Hikmet Ran'ın fotoğraf ve şiirleriyle donatıldı.

Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi'nde, sezonun sonlanmasıyla birlikte geniş kapsamlı bir yenileme çalışması yapıldı. Merkezin, tiyatro salonu, sanat galerisi ve sergi salonu ile derslikleri baştan aşağı yeniledi. Güzelyalı Parkı'nın yanında yer alan ve Konak'ın prestij sergileri, ulusal ve uluslararası tiyatro gösterileri ve konserlere ev sahipliği yapan merkez, adına yakışır bir görünüm kazandı. Bina girişinden itibaren göze çarpan yenileme ile merkeze adını veren büyük şair Nazım Hikmet Ran daha görünür oldu.

MÜZE GİBİ KÜLTÜR MERKEZİ

Kültür merkezine gelenler, giriş kapısı ve holden itibaren her adımda Mavi Gözlü Dev'in fotoğraf ve şiirleriyle karşılanıyor. Duvarlarda yer alan tarihi fotoğraflarda Nazım Hikmet'in vatan sevgisi ve özlemi, aşkları, hem fotoğraflar hem de şiirlerle adeta bir zaman tüneli yaratıyor. Fuayenin yanı sıra katlar arasında kalan merdivenler ile koridorların duvarları da Nazım'ın şiir ve fotoğraflarıyla kaplanan merkez, sanatseverlere Nazım Hikmet müzesindeymiş hissi yaşatıyor. Merkezde yer alan şiirler arasında büyük ustanın eşsiz eseri Kuvayi Milliye Destanı'ndan dizeler de yer alıyor.

NİKAH SALONUNDA EŞİTLİK VURGUSU

Giriş katındaki nikah salonunda yer alan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi, kızı ve Cumhuriyet kadınlarıyla çekilmiş, tarihe iz bırakan fotoğrafları da Medeni Kanun, kadının insan hakları ve eşitlik vurgusu yapıyor.

ANKA / Yerel