Konak Belediyesi, 5,5 Milyon Liralık İki Projeyi Yaşama Geçiriyor

Konak Belediyesi’nin Sosyal İklim Derneği birlikte hazırladığı 150 bin euro hibe destekli ‘Clocalization-İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme’ projesi ile Almanya'dan Hamm ve İtalya’dan Saluzzo belediyelerinin de yer aldığı 104 bin 785 euro hibe destekli ‘SPACE-Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık’ AB projeleri, Konak Belediye Meclisi’nden oybirliğiyle alınan kararla başladı.

Konak Belediyesi'nin Sosyal İklim Derneği birlikte hazırladığı 150 bin euro hibe destekli 'Clocalization-İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme' projesi ile Almanya'dan Hamm ve İtalya'dan Saluzzo belediyelerinin de yer aldığı 104 bin 785 euro hibe destekli 'SPACE-Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık' AB projeleri, Konak Belediye Meclisi'nden oybirliğiyle alınan kararla başladı.

Konak Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısında tarihi bir karara imza atarak Konak Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında yaklaşık 5,5 milyon TL hibe almaya hak kazanan iki projenin uygulanmasını oybirliğiyle kabul etti. Projelerin ilki, Konak Belediyesi'nin Sosyal İklim Derneği'yle birlikte hazırladığı Clocalization-İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme projesi, 150 bin euro hibe ile başladı. Konak Belediyesi'nin yine Sosyal Sosyal İklim Derneği'yle birlikte proje ortağı olduğu, Almanya'dan Hamm ve İtalya'dan Saluzzo belediyelerinin de yer aldığı SPACE-Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık projesi ise 104 bin 785 euro hibe desteği ile start aldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

İklim değişikliğine uyumda yerel çözümlerin arandığı Clocalization-İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme projesinde, Konak Belediyesi ve Avrupa'dan belediyeler birlikte çalışacak. Uluslararası bir çalışmanın yapılacağı proje kapsamında yapılacak inceleme gezileri ve eğitim seminerlerinin ardından projenin çıktısı, düzenlenen çalıştayla oluşturulacak. Yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planı geliştirmek ve yerelde uygulanacak stratejilere dijital kanallar vasıtasıyla rehberlik etmek amacıyla yürütülecek projede, iki Avrupa Birliği ülkesinden dört yerel yönetime çalışma ziyaretleri düzenlenerek iyi uygulamalar yerinde incelenecek. Bu çalışma ziyaretlerinin ardından, Konak'ta dezavantajlı gruplara ve sektör temsilcilerine yönelik eğitimler verilerek bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştayın sonucunda Konak İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi Belgesi oluşturulacak ve bu strateji belgesi, dijital bir portal üzerinden benzer çalışmalar yapmak isteyen belediyelerle paylaşılacak.

KONAK, İKLİM ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

SPACE-Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık projesinde ise Konak Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği'nin yanı sıra Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi de proje ortağı olarak yer alıyor. Proje kapsamında, proje ortağı belediyeler arasında çalışma ziyaretleri düzenlenecek. Konaklı gençlere ve çocuklara yönelik bir İklim Farkındalık Merkezi kurulacak. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden toplam 20 yerel yönetimden temsilcilerin katılacağı İklim Zirvesi de Konak'ta gerçekleştirilecek.