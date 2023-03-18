Konak Belediye Başkanı Batur: 'Kahramanlarımızın Destanı Unutulmaz, Çanakkale Geçilmez'

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Konak Kaymakamlığı tarafından Halkapınar İstiklal Şehitliği’nde düzenlenen törene katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Kahramanlarımızın kanlarının son damlasına kadar koruduğu vatan toprağımız bizlere emanet. Kahramanlarımızın yazdığı destan unutulmaz, Çanakkale geçilmez” dedi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Konak Kaymakamlığı tarafından Halkapınar İstiklal Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kahramanlarımızın kanlarının son damlasına kadar koruduğu vatan toprağımız bizlere emanet. Kahramanlarımızın yazdığı destan unutulmaz, Çanakkale geçilmez" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı Konak'ta kutlandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Konak Kaymakamlığı tarafından Halkapınar İstiklal Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Personel Albay Levent Karamalak ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur anıta çelenk koydu. Törene, Konak İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

"BUGÜNLERİMİZİ BU ÜSTÜN MÜCADELEYE BORÇLUYUZ"

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj da yayımlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna canını feda eden tüm kahramanları ve gazileri sevgi, saygı ve rahmetle andığını kaydetti. Batur, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Çanakkale savaşlarında verdiği bu üstün mücadeleye borçluyuz. Çanakkale Zaferi genci yaşlısı, kadını erkeği demeden topyekün kenetlenerek savaşan bir milletin özgürlük mücadelesini ateşledi. Çanakkale sadece kazanılmış bir savaş değil, dünya tarihini etkilemiş şanlı bir zafer, bir destandır. Kahramanlarımızın kanlarının son damlasına kadar koruduğu vatan toprağımız da bizlere emanet. Kahramanlarımızın yazdığı destan unutulmaz, Çanakkale geçilmez."

LOKMA DÖKÜLDÜ

Konak Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı dolayısıyla şehitler ve depremde yaşamanı yitiren vatandaşlar için lokma döktürdü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yapılan hayır etkinliğine, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Konak Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.