Konak Belediye Başkanı Batur, 23 Nisan Dolayısıyla Koltuğunu Mira Aslan'a Bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl Konak Belediyesi başkanlık koltuğuna, Mersinli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mira Aslan oturdu. Başkan Mira, önceliğinin çocuklar, engelli bireyler ve hayvanlar olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl Konak Belediyesi başkanlık koltuğuna, Mersinli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mira Aslan oturdu. Başkan Mira, önceliğinin çocuklar, engelli bireyler ve hayvanlar olduğunu söyledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu yıl koltuğunu, Mersinli İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Mira Aslan'a devretti. Başkan Batur'un makam odasında karşıladığı Mira Aslan'a, Mersinli İlkokulu Müdürü Emine Ahu Ünlü, sınıf öğretmeni Anı Özsoy, annesi Gülşen Aslan ve babası Engin Aslan eşlik etti. Çocuk başkanın talimatlarını yerine getirmek üzere Konak Belediyesi bürokratları da makamda hazır bulundu.

Mira Aslan'a temsili olarak koltuğunu devreden Başkan Batur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü dünya çocuklarına armağan ederek, geleceğin çocuklarda olduğunu, umudun çocuklarla büyüdüğünü tüm dünyaya gösterdi. Ben de her zaman söylüyorum; çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar bizim umudumuz. Bizler, bu koltuklarda onlar için varız" dedi.

Konak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacağını öğrendiğinde aklına ilk gelenin çocuklar olduğunu belirten Mira, şunları söyledi:

"Belediyeler öncelikle çocuklar, engelli bireyler ve hayvanlar için hizmet üretmeli. Çünkü onlar toplumumuzun dezavantajlı kesimleri. Başkanlık koltuğuna oturacağımı duyunca aklıma ilk gelenler çocuklar, hayvanlar ve engelli bireyler oldu. Araştırınca Konak Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Köyü olduğunu öğrendim. Burada otizmli çocuklar dahil çeşitli engelleri olan çocuklara ve ailelerine hizmet verildiğini öğrendim. İleride belediye başkanı olursam ilkokul çocuklarına İzmir'i tanıtan geziler düzenlerdim. Hayvan sahiplendirmek için projeler yapardım. Çocukların, engellilerin gezebileceği, hayvan sahiplerinin hayvanlarını gezdirebileceği parkları, yeşil alanları çoğaltırdım.

Tüm arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. TBMM'nin açılışının 103'üncü yılında bana böyle bir fırsat verdiği için Konak Belediye Başkanı'mız Abdül Batur'a çok teşekkür ediyorum."

Mira Aslan'ın ve tüm çocukların bayramını kutlayan Başkan Batur, Mira'nın altını çizdiği çocuk, engelli birey ve hayvanlara yönelik Konak Belediyesi'nin hizmetlerini aktardı. Başkan Batur, Mira ve sınıf arkadaşlarını Sancar Maruflu Bilim Merkezi ile Konak Engelsiz Yaşam Köyü'ne davet ederek şöyle konuştu:

"Mira'nın öncülüğünde, sınıf arkadaşlarına Konak Engelsiz Yaşam Köyü'ne bir gezi düzenleyelim. Orada öğrenim gören çocuklarımızla sizi bir araya getirelim. Oradaki çocuklarımızın nasıl eğitim gördüklerini, onlar için nasıl bir hizmet verdiğimizi yerinde görebilirsiniz. Okulunuza çok yakın, çocuklara özel hazırladığımız bir bilim merkezimiz var; Sancar Maruflu Bilim Merkezi. Bunun yanında çocuklar için kent kültürü ve tarihini öğrenebilecekleri gezileri düzenli olarak yapıyoruz. Mira'nın çok sevdiği hayvanlarla ilgili olarak belediyemizin Hayvan Sağlığı Merkezi'nde sevimli dostlarımızın aşı ve tedavileri yapılıyor. Ayrıca bir de engelli kedi evimiz var."