MSB komandoların Sarıkamış'ta dondurucu soğuktaki tatbikatını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 9'uncu Komando Tugay Komutanlığının Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra ettiği tatbikatın görüntülerini

paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, komandoların metrelerce kar kalınlığı bulunan arazide ilerleme, intikal, sızma ve hedefe yönelik operasyonel eğitimleri başarıyla yerine getirdiği görüldü. Soğuk hava şartlarına rağmen disiplinli ve koordineli hareket eden birliklerin görev bilinci ve fiziki dayanıklılığı ön plana çıktı.

"Komandolarımız her şartta göreve hazır"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Komandolarımız her şartta göreve hazır" ifadelerine yer verilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapabilme kabiliyetine dikkat çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı