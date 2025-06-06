Köln'de Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Köln'de Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Kıldı
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Almanya'nın Köln şehrinde yüzlerce Müslüman, Brühl Camii'nde toplanarak Kurban Bayramı namazını eda etti. Türkiye Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, bayram namazından önce birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan yüzlerce Müslüman, Brühl Camii'nde toplanarak Kurban Bayramı namazını eda etti.

Kurban Bayramı dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından kutlanıyor. Almanya'nın Köln şehrinde de İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Brühl Camii'nde yüzlerce Müslüman, bayram namazını kıldı. Cami'yi dolduran Müslümanlar bayramın manevi atmosferini yaşadı. Namaz öncesinde yapılan hutbede birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekildi.

Türkiye Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al namazdan önce kısa bir konuşma yaparak, "Bugün aynı dualarla saf tutacağız ve böylelikle aramızdaki kardeşlik duygularını daha da güçlendireceğiz" dedi. Kılınan bayram namazının ardından Başkonsolos cami yetkilileriyle birlikte cemaatle bayramlaştı. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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