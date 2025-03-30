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Köln'de Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilerde Buluştu

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Almanya'nın Köln kenti yakınındaki Brühl Camii'nde bayram namazı için yüzlerce müslüman bir araya geldi. Namaz öncesinde yapılan vaazda Ramazan Bayramı'nın toplumu birleştirici gücü vurgulandı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'ne akın eden müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Almanya'da müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'nde bayram namazını eda eden yüzlerce müslüman, yoğun ilgi gösterdikleri camide tüm katları doldurdu.

Namaz öncesinde verilen vaazda, Ramazan Bayramı'nın toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı gücü vurgulandı. Namazın ardından cemaat bir araya gelerek, bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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