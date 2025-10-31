Haberler

Köln'de Kayserililer Birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Köln'de Kayserililer Birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köln Başkonsolosluğu'nun düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Avrupa'da yaşayan Kayserililerin birlik ruhu sergilendi. Etkinliğe katılan iki güçlü dernek, ortak projeler üzerinde iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Köln Başkonsolosluğu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserili adına birlik örneği sergilendi.

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, Avrupa'daki Türk toplumunun yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe, Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserili adına Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) yönetimi katılım gösterdi. Resepsiyonda birlik başkanı adına Başkan Vekili Halil İbrahim Korkmaz, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'ni temsil ederken; Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar da törene katılarak Avrupalı Kayserililerin gururunu paylaştı.

Kayserili iki güçlü sivil toplum örgütünün aynı resepsiyonda omuz omuza yer alması, Avrupa'daki Kayserili diasporasının birlik ve beraberlik ruhunu simgeledi. Bu anlamlı tablo, Köln'deki diğer Türk derneklerine de örnek teşkil eden bir dayanışma mesajı olarak değerlendirildi. Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Sekreteri ve toplantıya Başkan vekili sıfatıyla katılan Halil İbrahim Korkmaz yaptığı açıklamada; "Cumhuriyetimizin 102. yılında Avrupa'da yaşayan tüm Kayserililerin aynı çatı altında kenetlenmesi bizim için en büyük gururdur" dedi.

Etkinlikte; iki birliğin önümüzdeki dönemde ortak sosyal, kültürel ve ekonomik projelerde iş birliği içinde hareket edeceği vurgulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.