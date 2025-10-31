Köln'de Kayserililer Birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Köln Başkonsolosluğu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserili adına birlik örneği sergilendi.

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, Avrupa'daki Türk toplumunun yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe, Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserili adına Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) yönetimi katılım gösterdi. Resepsiyonda birlik başkanı adına Başkan Vekili Halil İbrahim Korkmaz, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'ni temsil ederken; Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar da törene katılarak Avrupalı Kayserililerin gururunu paylaştı.

Kayserili iki güçlü sivil toplum örgütünün aynı resepsiyonda omuz omuza yer alması, Avrupa'daki Kayserili diasporasının birlik ve beraberlik ruhunu simgeledi. Bu anlamlı tablo, Köln'deki diğer Türk derneklerine de örnek teşkil eden bir dayanışma mesajı olarak değerlendirildi. Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Sekreteri ve toplantıya Başkan vekili sıfatıyla katılan Halil İbrahim Korkmaz yaptığı açıklamada; "Cumhuriyetimizin 102. yılında Avrupa'da yaşayan tüm Kayserililerin aynı çatı altında kenetlenmesi bizim için en büyük gururdur" dedi.

Etkinlikte; iki birliğin önümüzdeki dönemde ortak sosyal, kültürel ve ekonomik projelerde iş birliği içinde hareket edeceği vurgulandı. - KAYSERİ