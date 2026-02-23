Haberler

Koçarlı Kaymakamı Taşkın'ın baba acısı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın'ın babası Ziyaettin Taşkın, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Cenaze namazı 23 Şubat 2026'da Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Ramazan Taşkın'ın babası Ziyaettin Taşkın hayatını kaybetti.

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın babası Ziyaettin Taşkın yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Taşkın'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Baba Taşkın'ın cenazesinin, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ilkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

