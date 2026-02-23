Koçarlı Kaymakamı Taşkın'ın baba acısı
Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın babası Ziyaettin Taşkın yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Taşkın'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Baba Taşkın'ın cenazesinin, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ilkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı