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Kocaeli, yaza görsel şölenle girecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kocaeli, yaza görsel şölenle girecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 27 cadde, 9 kavşak ve 8 üstgeçitte görsel aydınlatma çalışmalarına başladı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 27 cadde, 9 kavşak ve 8 üstgeçitte görsel aydınlatma çalışmalarına başladı. İlk etapta 167 aydınlatma direği dikildi.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 27 cadde, 9 kavşak ve 8 üstgeçitte görsel aydınlatma çalışmaları planlanıyor. Proje çerçevesinde ilk etapta İzmit İnönü, Leyla Atakan ve Bağdat caddelerinde çalışmalara başlandı. Büyükşehir, Bağdat Caddesinde 71, Leyla Atakan Caddesinde 32 ve İnönü Caddesi'nde Devlet Hastanesi'nden Cumhuriyet Parkı'na kadar 64 direk dikti. Cumhuriyet Parkı'ndan Kolorduya kadar olan mesafede ise 54 direk daha kısa sürede dikilip tamamlanacak. İlk etap çalışmalarından sonra planlamaya göre cadde, kavşak ve üstgeçitlerde çalışmalara devam edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi diğer yandan kentin prestijini artıracak sistemleri de kuruyor. İzmit'e prestij katan Cumhuriyet Bulvarı'nı Kocaeli'ye kazandıran büyükşehir, bulvara en gelişmiş teknoloji gobo projektör sistemi kurdu. Sistem ile belirli alanlarda yola büyükşehirin logosu, yapılacak etkinlikler, önemli günlerde mesajlar gibi yansımalar yapılıyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Leyla Atakan, Kocaeli, Bağdat, Yerel, Haberler

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