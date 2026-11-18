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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, sürücü araçtan çıktıktan sonra otomobil alev alev yandı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Yeşil Vadi Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Sürücü, araçtan çıktıktan sonra otomobil, motor kısmından alev aldı. Yangın kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralanan sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı