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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Faruk Karaduman atandı

Yerel Haberler

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Faruk Karaduman atandı

Milletvekili aday adaylığı için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevinden istifa eden Veysal Tipioğlu'nun yerine, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman atandı.

Milletvekili aday adaylığı için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevinden istifa eden Veysal Tipioğlu'nun yerine, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman atandı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevinden istifa eden Veysal Tipioğlu'nun yerine, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman getirildi. Karaduman'ın en yakın zamanda Kocaeli'ye gelerek, görevinin başına geçmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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